Під час пожежі на Житомирщині загинула літня жінка

Пожежа сталась сьогодні о 1:50 ночі у с. Калинівка Новоград-Волинського району. Займання будинку помітив сусід, який і викликав пожежників.

“Вони встановили, що будинку повністю охоплений вогнем, на площі 50 кв м, та горіння відбувається по всій його площі. Вогнеборці пожежу локалізували о 02:20 та о 05:35 — ліквідували. Під час гасіння пожежі, в середині будинку бійці ДСНС виявили тіло 77- річної власниці житла без ознак життя. Попередня причина загоряння — необережне поводження з вогнем власниці оселі. Наразі всі остаточні обставини події встановлюються фахівцями”, — повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Хмельниччині жінка підпалила квартиру аби вбити співмешканця.