Во время обысков дома Савченко следователи изъяли пистолет

Мария Савченко рассказала, что сегодня в 7 утра в помещение, где проживает Надежда Савченко вместе с сестрой и мамой, пришло пятеро следователей Службы безопасности Украины с двумя понятыми и в течение двух часов проводили обыски в квартире нардепа. Что именно искали следователи - матери они не сообщили, но Мария Савченко утверждает, что работники СБУ искали оружие. Следователи, по словам Марии Савченко, изъяли винчестер с компьютера сестры Надежды Веры Савченко, а также наградной пистолет нардепа.

"Пистолет Надежде подарил Андрей Парубий. Были и патроны к нему, они (работники СБУ - ред.) его и забрали", - сказала Мария Савченко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте. Суд арестовал Савченко до 20 мая.