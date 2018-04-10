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Під час обшуків слідчі вилучили пістолет Савченко з її помешкання

Під час обшуків слідчі вилучили пістолет Савченко з її помешкання

Київ • УНН

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КИЇВ.10 квітня. УНН. Слідчі Служби Безпеки України під час обшуку в квартирі народного депутата Надії Савченко вилучили її нагородний пістолет і патрони до нього, про це журналістам повідомила мати Н.Савченко Марія Савченко,передає кореспондент УНН.

Марія Савченко розповіла, що сьогодні о 7 ранку в помешкання, де проживає Надія Савченко разом з сестрою і мамою, прийшло п'ятеро слідчих Служби Безпеки України з двома понятими і протягом двох годин проводили обшуки в помешканні нардепа. Що саме шукали слідчі - матері вони не повідомили, але Марія Савченко стверджує,що працівники СБУ шукали зброю. Слідчі, за словами Марії Савченко, вилучили вінчестер з комп’ютера сестри Надії Віри Савченко, а також нагородний пістолет нардепа.

"Пістолет Надії подарував Андрій Парубій. Були і патрони до нього, вони (працівники СБУ - ред.) його і забрали", - сказала Марія Савченко.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті. Суд заарештував Савченко до 20 травня. 

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