Во время нападения в римском метро пострадала гражданка Украины - СМИ

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 20112 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109851 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117917 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156576 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148798 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138627 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129332 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174587 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118168 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Во время нападения в римском метро пострадала гражданка Украины - СМИ

Во время нападения в римском метро пострадала гражданка Украины - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10756 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Двух украинцев, которые, по данным СМИ, напали на индийца в наземном метрополитене Рим-Лидо, пыталась остановить еще одна гражданка Украины. В результате инцидента она оказалась в больнице, передает УНН со ссылкой на местное издание Corriere della Sera.

"Я поняла, что они говорили. Это были такие вещи, как "Я фашист, а ты приехал из Бангладеш... Я тебя побью", - сообщила 57-летняя Галина.

Женщина, как сообщается, уже несколько лет проживает в Остии. В среду вечером она возвращалась домой из Рима, где была на работе, когда в вагоне завязалась драка.

Галина оказалась в больнице с травмой головы. По прогнозам врачей, она пробудет в медучреждении 10 дней. Отмечается, что именно ее показания вместе с показаниями потерпевшего индийца помогли правоохранителям найти виновных в нападении.

Как сообщал УНН, 1 ноября около 21:30 в наземном метрополитене Рим-Лидо, соединяющем итальянскую столицу с Остией, произошла драка якобы с участием граждан Украины. Видео драки выложил в Facebook пользователь David Ognibene. На нем видно, как двое молодых людей агрессивно ведут себя в отношении одного из пассажиров.

В посольстве Украины в Италии заявили, что этот инцидент наносит немалый ущерб имиджу Украины.

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