Во время нападения в римском метро пострадала гражданка Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Двух украинцев, которые, по данным СМИ, напали на индийца в наземном метрополитене Рим-Лидо, пыталась остановить еще одна гражданка Украины. В результате инцидента она оказалась в больнице, передает УНН со ссылкой на местное издание Corriere della Sera.
"Я поняла, что они говорили. Это были такие вещи, как "Я фашист, а ты приехал из Бангладеш... Я тебя побью", - сообщила 57-летняя Галина.
Женщина, как сообщается, уже несколько лет проживает в Остии. В среду вечером она возвращалась домой из Рима, где была на работе, когда в вагоне завязалась драка.
Галина оказалась в больнице с травмой головы. По прогнозам врачей, она пробудет в медучреждении 10 дней. Отмечается, что именно ее показания вместе с показаниями потерпевшего индийца помогли правоохранителям найти виновных в нападении.
Как сообщал УНН, 1 ноября около 21:30 в наземном метрополитене Рим-Лидо, соединяющем итальянскую столицу с Остией, произошла драка якобы с участием граждан Украины. Видео драки выложил в Facebook пользователь David Ognibene. На нем видно, как двое молодых людей агрессивно ведут себя в отношении одного из пассажиров.
В посольстве Украины в Италии заявили, что этот инцидент наносит немалый ущерб имиджу Украины.