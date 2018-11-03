У посольстві відреагували на інформацію про напад українців у римському метро

“Протягом вчорашнього дня і з самого ранку сьогодні українські консули підтримують постійні контакти з римською поліцією та квестурою. Головна мета — забезпечення прав затриманих. Доступ до матеріалів справи та зустріч із затриманими будуть можливими виключно після документарного підтвердження громадянства затриманих та їхнього експліцитно висловленого бажання такої зустрічі”, — йдеться в заяві.

За словами посла, судячи з досвіду останніх років, близько 40% затриманих, заарештованих або засуджених українських громадян в Італії відмовляються від консульської підтримки.

Він висловив впевненість у тому, що італійські слідчі об’єктивно та неупереджено встановлять всі обставини цієї справи і далі буде надано правову оцінку діям, включно з вигуками учасників бійки у вагоні римського метро.

“Водночас, вже зараз можна констатувати, що характер та зміст обговорення в італійському сегменті соціальних мереж нападу у римському метро свідчить про неабияку шкоду для іміджу нашої країни від подібних дій”, — додав Перелигін.

Він також зазначив, що багато дописувачів зосереджують увагу не на самому інциденті в метро, а порушують питання стосовно тенденції до збільшення проявів екстремізму, расизму та нетерпимості всередині України. При цьому наводяться приклади відповідних вигуків, жестів та атрибутики під час масових маніфестацій в Україні, напади на політичних опонентів або тих, хто належить до різного роду меншин.

"У цьому зв’язку оперативне та ефективне припинення правоохоронними органами та засудження будь-яких проявів екстремізму та нетерпимості в Україні є запорукою ефективної боротьби з будь-якими провокаційними діями та спробами представити окремі випадки як усталену практику чи незворотню тенденцію", — підкреслив дипломат.

Перелигін додав, що не може оприлюднити інформацію щодо особи зазначених громадян без їхньої згоди.

Як повідомляв УНН, за інформацією користувачів соцмереж, 1 листопада близько 21:30 в наземному метрополітені Рим-Лідо, який з’єднує італійську столицю з Остією, сталася бійка за участю громадян України. Відео бійки виклав в Facebook користувач David Ognibene. На ньому видно, як двоє молодих людей агресивно поводяться стосовно одного з пасажирів.

Один з них українською мовою називає себе фашистом і голосно лається.