В посольстве отреагировали на информацию о нападении украинский в римском метро

"В течение вчерашнего дня и с самого утра сегодня украинские консулы поддерживают постоянные контакты с римской полицией и квестурой. Главная цель - обеспечение прав задержанных. Доступ к материалам дела и встреча с задержанными будут возможны только после документального подтверждения гражданства задержанных и их эксплицитно выраженного желания такой встречи", - говорится в заявлении.

По словам посла, судя по опыту последних лет, около 40% задержанных, арестованных или осужденных украинских граждан в Италии отказываются от консульской поддержки.

Он выразил уверенность в том, что итальянские следователи объективно и беспристрастно установят все обстоятельства этого дела и будет дана правовая оценка действиям, включая возгласы участников драки в вагоне римского метро.

"Вместе с тем, уже сейчас можно констатировать, что характер и содержание обсуждения в итальянском сегменте социальных сетей нападения в римском метро свидетельствует о большом ущербе для имиджа нашей страны от подобных действий", - добавил Перелыгин.

Он также отметил, что многие авторы сосредоточены не на самом инциденте в метро, ​​а ставят вопрос о тенденции к увеличению проявлений экстремизма, расизма и нетерпимости внутри Украины. При этом приводятся примеры соответствующих возгласов, жестов и атрибутики во время массовых манифестаций в Украине, нападения на политических оппонентов или тех, кто относится к разного рода меньшинствам.

"В этой связи оперативное и эффективное прекращение правоохранительными органами и осуждения любых проявлений экстремизма и нетерпимости в Украине является залогом эффективной борьбы с любыми провокационными действиями и попытками представить отдельные случаи как устоявшуюся практику или необратимую тенденцию", - подчеркнул дипломат.

Перелыгин добавил, что не может обнародовать информацию о личности указанных граждан без их согласия.

Как сообщал УНН, по информации пользователей соцсетей, 1 ноября около 21:30 в наземном метрополитене Рим-Лидо, соединяющем итальянскую столицу с Остии, произошла драка с участием граждан Украины. Видео драки выложил в Facebook пользователь David Ognibene. На нем видно, как двое молодых людей агрессивно ведут себя в отношении одного из пассажиров.

Один из них на украинском языке называет себя фашистом и громко ругается.