Під час нападу в римському метро постраждала громадянка України - ЗМІ

"Я зрозуміла, що вони говорили. Це були такі речі, як "Я фашист, а ти приїхав з Бангладешу... Я тебе поб'ю", - повідомила 57-річна Галина.

Жінка, як повідомляється, вже декілька років проживає в Остії. У середу ввечері вона поверталася додому з Рима, де була на роботі, коли в вагоні зав'язалася бійка.

Галина опинилася в лікарні з травмою голови. За прогнозами лікарів, вона пробуде в медзакладі 10 днів. Зазначається, що саме її свідчення разом зі свідченнями потерпілого індійця допомогли правоохоронцям знайти винних у нападі.

Як повідомляв УНН, 1 листопада близько 21:30 в наземному метрополітені Рим-Лідо, який з’єднує італійську столицю з Остією, сталася бійка нібито за участю громадян України. Відео бійки виклав в Facebook користувач David Ognibene. На ньому видно, як двоє молодих людей агресивно поводяться стосовно одного з пасажирів.

У посольстві України в Італії заявили, що цей інцидент завдає неабиякої шкоди іміджу України.