Во время фестиваля Z-Games в Одессе погиб человек

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Затоке на спортивном фестивале, который проводился на пляже, из-за шторма обрушилась сцена, несколько человек пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".