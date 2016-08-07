Во время фестиваля Z-Games в Одессе погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Затоке на спортивном фестивале, который проводился на пляже, из-за шторма обрушилась сцена, несколько человек пострадали. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".
"У базы отдыха "Кобзарь" на открытой территории проводился фестиваль Z-Games. В результате стихийного бедствия, невзгоды, ударила молния, погиб один человек, от порыва ветра свергнута сцена, конструкции. Получили легкие травмы три человека, но от госпитализации отказались", - сказал он.