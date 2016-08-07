Під час фестивалю Z-Games в Одесі загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Затоці на спортивному фестивалі, який проводився на пляжі, через шторм обвалилася сцена, кілька людей постраждали. Про це повідомив речник ГУ ДержНС в Одеській області Андрій Мельник, передає УНН з посиланням на “112 Україна”.
“Біля бази відпочинку „Кобзар“ на відкритій території проводився фестиваль Z-Games. У результаті стихійного лиха, негоди, вдарила блискавка, загинула одна людина, від пориву вітру повалена сцена, конструкції. Отримали легкі травми три людини, але від госпіталізації відмовилися”, — сказав він.