Во время боя на Донбассе пропал солдат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня на Донбассе во время боя пропал без вести солдат 10-й горно-штурмовой бригады. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операция объединенных сил, передает УНН.
"В ходе боевого столкновения, которое состоялось 29 ноября в полосе ответственности бригады, пропал без вести солдат Сергей Проданюк", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре штаба, командованием части принимаются меры по розыску военнослужащего.
Напомним, с начала текущих суток дважды применили стрелковое оружие и гранатометы против украинских военных.