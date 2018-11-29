Під час бою на Донбасі зник солдат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні на Донбасі під час бою зник без вісти солдат 10-ї гірсько-штурмової бригади. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операція об'єднаних сил, передає УНН.
“В ході бойового зіткнення, яке відбулось 29 листопада в смузі відповідальності бригади, зник безвісти солдат Сергій Проданюк”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прес-центрі штабу, командуванням частини вживаються заходи щодо розшуку військовослужбовця.
Нагадаємо, з початку поточної доби двічі застосували стрілецьку зброю і гранатомети проти українських військових.