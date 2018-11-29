Бойовики двічі застосували стрілецьку зброю і гранатомети на Донбасі

"З початку поточної доби, станом на 12.00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано поки що два випадки порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, сталися вони на Донецькому напрямку", - сказав Мотузяник.



За його словами, о другій ночі ворог застосував стрілецьку зброю в бік оборонців н.п. Тарамчук. Обстріл вівся трохи більше півгодини, наші захисники відкрили вогонь у відповідь з піхотного озброєння.



Другим випадком став гранатометний обстріл позицій Об’єднаних сил, розташованих на околицях с. Гнутове. Ця ворожа провокація, що сталася близько шостої ранку, також не залишилася без відповіді. Військовослужбовці Збройних Сил України відкрили влучний вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.



"Станом на цю хвилину ситуація на Сході України залишається стабільною і повністю контрольованою нашими військовими. Бойових втрат у лавах українських військ від початку цієї доби немає", - наголосив Мотузяник.



Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення.



