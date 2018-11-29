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Боевики дважды применили стрелковое оружие и гранатометы на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 6680 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. С начала текущих суток дважды применили стрелковое оружие и гранатометы против украинских военных. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано пока два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, произошли они на Донецком направлении", - сказал Мотузяник.

По его словам, в два ночи враг применил стрелковое оружие в сторону защитников н.п. Тарамчук. Обстрел велся не более получаса, наши защитники открыли огонь из пехотного вооружения.

Вторым случаем стал гранатометный обстрел позиций Объединенных сил, расположенных в окрестностях с. Гнутово. Эта враждебная провокация, которая произошла около шести утра, также не осталась без ответа. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открыли меткий огонь из стрелкового оружия.

"По состоянию на эту минуту ситуация на Востоке Украины остается стабильной и полностью контролируемой нашими военными. Боевых потерь в рядах украинских войск с начала этих суток нет", - подчеркнул Мотузяник.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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