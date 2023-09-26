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Во время атаки рф на Херсон погиб бывший сотрудник ГСЧС

Во время атаки рф на Херсон погиб бывший сотрудник ГСЧС

Киев • УНН

 • 154064 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Во время одного из вражеских обстрелов Херсона 25 сентября погиб бывший сотрудник ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области Дмитрий Сидоренко вместе со своей женой Натальей. Об этом сообщило МВД Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что супруги погибли от российских обстрелов возле собственного дома.

Дмитрий Сидоренко 27 лет работал в ГСЧС.

В 2022 году ушел на отдых с должности начальника дежурной смены оперативно-координационного центра.

Дополнение

Российские войска за минувшие сутки 93 раза обстреляли Херсонскую область, утром атаковали Херсон, за сутки шесть человек погибли.

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