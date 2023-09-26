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Під час атаки рф на Херсон загинув колишній співробітник ДСНС

Під час атаки рф на Херсон загинув колишній співробітник ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Під час одного з ворожих обстрілів Херсона 25 вересня загинув колишній співробітник ГУ ДСНС України у Херсонській області Дмитро Сидоренко разом зі своєю дружиною Наталією. Про це повідомило МВС України, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що подружжя загинуло від російських обстрілів біля власного будинку.

Дмитро Сидоренко 27 років працював в ДСНС.

У 2022 році пішов на відпочинок з посади начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру.

Доповнення

Російські війська за минулу добу 93 рази обстріляли Херсонську область, вранці атакували Херсон, за добу шестеро людей загинули.

Українські Національні Новини

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