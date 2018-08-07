Во время акции в Одесской области автомобиль поехал в толпу: пострадал полицейский

"Во время акции водитель автомобиля Daewoo, не подчинился требованиям полицейских и поехал в толпу людей на пешеходном переходе. Один из патрульных пытался прекратить противоправные действия и остановить нарушителя, в результате чего в результате наезда транспортного средства получил травму ноги", - говорится в сообщении.

Полиция задержала правонарушителя. Среди гражданского населения никто не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 УК Украины.

Напомним, на Прикарпатье автомобиль наехал на пешеходов во время акции с перекрытием движения.