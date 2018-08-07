Під час акції в Одеській області автомобіль поїхав у натовп: постраждав поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Автомобіль поїхав у натовп людей під час мирної акції у Біляївському районі Одеської області. Про це повідомили у відділ комунікації обласної поліції, передає УНН.
"Під час акції водій автомобіля Daewoo, не підкорився вимогам поліцейських й поїхав у натовп людей на пішохідному переході. Один з патрульних намагався припинити протиправні дії та зупинити порушника, в результаті чого внаслідок наїзду транспортного засобу отримав травму ноги", - йдеться в повідомленні.
Поліція затримала правопорушника. Серед цивільного населення ніхто не постраждав.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 КК України.
Нагадаємо, на Прикарпатті автомобіль наїхав на пішоходів під час акції з перекриттям руху.