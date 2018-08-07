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Під час акції в Одеській області автомобіль поїхав у натовп: постраждав поліцейський

Під час акції в Одеській області автомобіль поїхав у натовп: постраждав поліцейський

Київ • УНН

 • 8891 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Автомобіль поїхав у натовп людей під час мирної акції у Біляївському районі Одеської області. Про це повідомили у відділ комунікації обласної поліції, передає УНН.

"Під час акції водій автомобіля Daewoo, не підкорився вимогам поліцейських й поїхав у натовп людей на пішохідному переході. Один з патрульних намагався припинити протиправні дії та зупинити порушника, в результаті чого внаслідок наїзду транспортного засобу отримав травму ноги", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала правопорушника. Серед цивільного населення ніхто не постраждав.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 КК України.

Нагадаємо, на Прикарпатті автомобіль наїхав на пішоходів під час акції з перекриттям руху. 

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