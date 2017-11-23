Под зданием Нацбанка в Киеве нашли тело мужчины

"Такая информация есть (про обнаружения тела под зданием НБУ - ред.), внезапная смерть. Личность погибшего установлена, тело направлено на экспертизу для установления точных причин смерти", - сообщили в полиции.

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Как сообщал УНН, в Соломенском районе столицы на улице Нововокзальной в одной из квартир нашли мертвой 15-летнюю девушку с ножом в груди.