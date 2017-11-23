Під будівлею Нацбанку в Києві знайшли тіло чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Києві біля будівлі Національного банку України на вулиці Інститутській виявили тіло чоловіка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Така інформація є (щодо виявлення тіла під будівлею НБУ - ред.), раптова смерть. Особу загиблого встановлено, тіло направлено на експертизу для встановлення точних причин смерті", - повідомили в поліції.
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Як повідомляв УНН, у Солом’янському районі столиці на вулиці Нововокзальній в одній із квартир знайдено мертвою 15-річну дівчину з ножем у грудях.