Під будівлею Нацбанку в Києві знайшли тіло чоловіка

"Така інформація є (щодо виявлення тіла під будівлею НБУ - ред.), раптова смерть. Особу загиблого встановлено, тіло направлено на експертизу для встановлення точних причин смерті", - повідомили в поліції.

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Як повідомляв УНН, у Солом’янському районі столиці на вулиці Нововокзальній в одній із квартир знайдено мертвою 15-річну дівчину з ножем у грудях.