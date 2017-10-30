Под машиной ужгородского прокурора нашли предмет, похожий на гранату
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня в полицию поступила информация, что в Ужгороде на ул. 8 Марта в одном из автомобилей прикреплен подозрительный предмет. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, предмет, похожий на гранату, был прикреплен скотчем к днищу транспортного средства.
Обнаружен подозрительный предмет и сейчас направлен на экспертизу, которая должна установить вид гранаты и была ли она боевой.
"По факту обнаружения подозрительного предмета открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, то есть покушение на умышленное повреждение имущества путем взрыва. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.
УНН из собственных источников стало известно, что автомобиль принадлежит руководителю Ужгородской местной прокуратуры.