Под машиной ужгородского прокурора нашли предмет, похожий на гранату

Обнаружен подозрительный предмет и сейчас направлен на экспертизу, которая должна установить вид гранаты и была ли она боевой.

"По факту обнаружения подозрительного предмета открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, то есть покушение на умышленное повреждение имущества путем взрыва. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

УНН из собственных источников стало известно, что автомобиль принадлежит руководителю Ужгородской местной прокуратуры.