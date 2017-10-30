Под машиной ужгородского прокурора нашли предмет, похожий на гранату

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28767 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94020 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148481 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113404 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114573 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111350 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103412 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106778 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103351 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151657 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Под машиной ужгородского прокурора нашли предмет, похожий на гранату

Под машиной ужгородского прокурора нашли предмет, похожий на гранату

Киев  •  УНН

 • 20627 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня в полицию поступила информация, что в Ужгороде на ул. 8 Марта в одном из автомобилей прикреплен подозрительный предмет. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, предмет, похожий на гранату, был прикреплен скотчем к днищу транспортного средства.

Обнаружен подозрительный предмет и сейчас направлен на экспертизу, которая должна установить вид гранаты и была ли она боевой.

"По факту обнаружения подозрительного предмета открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, то есть покушение на умышленное повреждение имущества путем взрыва. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

УНН из собственных источников стало известно, что автомобиль принадлежит руководителю Ужгородской местной прокуратуры.

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