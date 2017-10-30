Під автівкою ужгородського прокурора знайшли предмет, схожий на гранату

Виявлений підозрілий предмет наразі направлено на експертизу, яка має встановити вид гранати і чи була вона бойовою.

"За фактом виявлення підозрілого предмету відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, тобто замах на умисне пошкодження майна шляхом вибуху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років", – розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

УНН з власних джерел стало відомо, що автомобіль належить керівнику Ужгородської місцевої прокуратури.