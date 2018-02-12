Под АП подрались сторонники Саакашвили с правоохранителями

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77561 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91403 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93993 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110707 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101449 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105053 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112054 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122946 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134555 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Под АП подрались сторонники Саакашвили с правоохранителями

Под АП подрались сторонники Саакашвили с правоохранителями

Киев  •  УНН

 • 11117 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Под Администрацией Президента произошла стычка между сторонниками экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, которого сегодня отправили в Польшу, и представителями правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.

В частности, стычка произошла между группой сторонников Саакашвили и правоохранителями. Силовики успешно оттеснили протестующих.

Сторонники Саакашвили, после известия о том, что Саакашвили был принят на территории Польши на основании заявления о реадмиссии, представленной Государственной миграционной службой Украины, направились под стены Администрации Президента с требованиями о возвращении экс-президента Грузии.

Информации о потерпевших в схватке пока нет.

Напомним, 3 января 2018 Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к государственной миграционной службы в признании его беженцем.

6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу М.Саакашвили на решение миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты.

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