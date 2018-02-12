Под АП подрались сторонники Саакашвили с правоохранителями
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Под Администрацией Президента произошла стычка между сторонниками экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, которого сегодня отправили в Польшу, и представителями правоохранительных органов, передает корреспондент УНН.
В частности, стычка произошла между группой сторонников Саакашвили и правоохранителями. Силовики успешно оттеснили протестующих.
Сторонники Саакашвили, после известия о том, что Саакашвили был принят на территории Польши на основании заявления о реадмиссии, представленной Государственной миграционной службой Украины, направились под стены Администрации Президента с требованиями о возвращении экс-президента Грузии.
Информации о потерпевших в схватке пока нет.
Напомним, 3 января 2018 Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к государственной миграционной службы в признании его беженцем.
6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу М.Саакашвили на решение миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты.