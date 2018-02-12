Під АП побилися прибічники Саакашвілі з правоохоронцями
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Під Адміністрацією Президента сталася сутичка між прибічниками екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, якого сьогодні відправили у Польщу, і представниками правоохоронних органів, передає кореспондент УНН.
Зокрема, сутичка сталася між групою прибічників Саакашвілі та правоохоронцями. Силовики відтіснили протестуючих.
Прибічники Саакашвілі, після звістки про те, що Саакашвілі був прийнятий на території Польщі на підставі заяви про реадмісію, поданої Державною міграційною службою України, попрямували під стіни Адміністрації Президента з вимогами про повернення екс-президента Грузії.
Інформації про постраждалих в сутичці наразі немає.
Нагадаємо, 3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив М.Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.
6 лютого Окружний адмінсуд суд Києва повторно не задовольнив скаргу М.Саакашвілі на рішення міграційної служби про відмову в оформленні документів про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.