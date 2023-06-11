Петров пост-2023: традиции, обычаи, запреты, особенности питания
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Завтра, 12 июня, начинается Петров пост, который завершится 12 июля, в День Апостолов Петра и Павла. Таким образом нынешний Петров пост продлится ровно месяц, пишет УНН.
Традиционно Петров пост начинается в понедельник, следующий за девятым воскресеньем после Пасхи. Из-за особенностей церковного календаря этот пост имеет разную продолжительность: самый короткий Петровский пост может длиться всего лишь восемь дней, самый длинный — 42 дня.
Особенности питания во время поста
Следует исключить из рациона или существенно ограничить потребление молочных продуктов, яиц, мяса и других продуктов животного происхождения. Запрещено употреблять алкоголь.
Самыми строгими днями поста являются среда и пятница, когда разрешено исключительно сухоедение. В понедельник не можно употреблять блюда с добавлением масла.
Во все остальные дни недели разрешены блюда с маслом, рыбой, морепродуктами, грибами.
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Что стоит делать во время поста, что строго запрещено
В дни поста следует ходить в церковь, участвовать в богослужениях, молиться. Не лишними будут исповедь и раскаяние.
В дни Петровского поста запрещено:
— венчаться и играть свадьбы;
— работать после захода солнца;
— заниматься рукоделием;
— стричься;
— ругаться и сквернословить;
— занимать деньги.