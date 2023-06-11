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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Петров пост-2023: традиции, обычаи, запреты, особенности питания

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Завтра, 12 июня, начинается Петров пост, который завершится 12 июля, в День Апостолов Петра и Павла. Таким образом нынешний Петров пост продлится ровно месяц, пишет УНН.

Петров пост-2023: традиции, обычаи, запреты, особенности питания

Традиционно Петров пост начинается в понедельник, следующий за девятым воскресеньем после Пасхи. Из-за особенностей церковного календаря этот пост имеет разную продолжительность: самый короткий Петровский пост может длиться всего лишь восемь дней, самый длинный — 42 дня.

Особенности питания во время поста

Следует исключить из рациона или существенно ограничить потребление молочных продуктов, яиц, мяса и других продуктов животного происхождения. Запрещено употреблять алкоголь.

Самыми строгими днями поста являются среда и пятница, когда разрешено исключительно сухоедение. В понедельник не можно употреблять блюда с добавлением масла.

Во все остальные дни недели разрешены блюда с маслом, рыбой, морепродуктами, грибами.

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Что стоит делать во время поста, что строго запрещено

В дни поста следует ходить в церковь, участвовать в богослужениях, молиться. Не лишними будут исповедь и раскаяние.

В дни Петровского поста запрещено:

— венчаться и играть свадьбы;

— работать после захода солнца;

— заниматься рукоделием;

— стричься;

— ругаться и сквернословить;

— занимать деньги.

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