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Петрів піст-2023: традиції, звичаї, заборони, особливості харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Завтра, 12 червня, починається Петрів піст, який завершиться 12 липня, у День Апостолів Петра і Павла. Таким чином цьогорічний Петрів піст триватиме рівно місяць, пише УНН.

Петрів піст-2023: традиції, звичаї, заборони, особливості харчування

Традиційно Петрів піст починається у понеділок, що слідує за дев’ятою неділею після Великодня. Через особливості церковного календаря цей піст має різну тривалість: найкоротший Петрівський піст може тривати всього лише вісім днів, найдовший — 42 дні.

Особливості харчування під час посту

Слід виключити з раціону або суттєво обмежити споживання молочних продуктів, яєць, м’яса та інших продуктів тваринного походження. Заборонено вживати алкоголь.

Найсуворішими днями посту є середа та п’ятниця, коли дозволено виключно сухоїдіння. У понеділок не можна вживати страви з додаванням олії.

У всі інші дні тижня дозволені страви з олією, рибою, морепродуктами, грибами.

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Що варто робити під час посту, що суворо заборонено

У дні посту варто ходити до церкви, брати участь у богослужіннях, молитися. Не зайвими будуть сповідь та каяття.

У дні Петрівського посту заборонено:

— вінчатися та грати весілля;

— працювати після заходу сонця;

— займатися рукоділлям;

— стригтися;

— лаятися та лихословити;

— позичати гроші.

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