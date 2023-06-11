Петрів піст-2023: традиції, звичаї, заборони, особливості харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Завтра, 12 червня, починається Петрів піст, який завершиться 12 липня, у День Апостолів Петра і Павла. Таким чином цьогорічний Петрів піст триватиме рівно місяць, пише УНН.
Традиційно Петрів піст починається у понеділок, що слідує за дев’ятою неділею після Великодня. Через особливості церковного календаря цей піст має різну тривалість: найкоротший Петрівський піст може тривати всього лише вісім днів, найдовший — 42 дні.
Особливості харчування під час посту
Слід виключити з раціону або суттєво обмежити споживання молочних продуктів, яєць, м’яса та інших продуктів тваринного походження. Заборонено вживати алкоголь.
Найсуворішими днями посту є середа та п’ятниця, коли дозволено виключно сухоїдіння. У понеділок не можна вживати страви з додаванням олії.
У всі інші дні тижня дозволені страви з олією, рибою, морепродуктами, грибами.
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Що варто робити під час посту, що суворо заборонено
У дні посту варто ходити до церкви, брати участь у богослужіннях, молитися. Не зайвими будуть сповідь та каяття.
У дні Петрівського посту заборонено:
— вінчатися та грати весілля;
— працювати після заходу сонця;
— займатися рукоділлям;
— стригтися;
— лаятися та лихословити;
— позичати гроші.