Петраков о победе: это заслуга всей Украинской ассоциации футбола
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Главный тренер юношеской сборной Украины (U-20) Александр Петраков прокомментировал победу своей команды в финале чемпионата мира, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
Так, в решающем матче ЧМ-2019 (U-20) подопечные Петракова победили сборную Южной Кореи со счетом 3:1, и выиграли золотые награды мундиаля.
"Я еще окончательно не осознал, что произошло сегодня. Наверное, это придет позже.
Сегодня (15 июня - ред.) был важнейший матч в моей жизни. Чувствую себя сейчас счастливым человеком", - сказал главный тренер юношеской сборной Украины U-20.
Победа U-20 в финале чемпионата мира - это достижение всего украинского футбола, считает Петраков.
"Скажу откровенно, сегодняшняя победа - заслуга всей Украинской ассоциации футбола. Прежде всего - моих ассистентов, тренерско-административного штаба. Нам помогало очень много людей из нашей ассоциации. Это наша общая победа, успех всего украинского футбола", - отметил он.
Петраков также оценил соперника по финалу.
"Как я и говорил ранее, сборная Южной Кореи - очень дисциплинированная, физически крепкая команда, которая заслуженно дошла до финала. Надо поблагодарить эту команду за прекрасную игру, но лучше, наверное, спрашивать у меня о моей команде, о чемпионах мира", - подчеркнул он.
Как писал УНН, Инфантино назвал игру украинской сборной U-20 фантастической.