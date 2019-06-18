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Петраков о победе: это заслуга всей Украинской ассоциации футбола

Киев • УНН

 • 8166 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Главный тренер юношеской сборной Украины (U-20) Александр Петраков прокомментировал победу своей команды в финале чемпионата мира, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Петраков о победе: это заслуга всей Украинской ассоциации футбола

Так, в решающем матче ЧМ-2019 (U-20) подопечные Петракова победили сборную Южной Кореи со счетом 3:1, и выиграли золотые награды мундиаля.

"Я еще окончательно не осознал, что произошло сегодня. Наверное, это придет позже.

Сегодня (15 июня - ред.) был важнейший матч в моей жизни. Чувствую себя сейчас счастливым человеком", - сказал главный тренер юношеской сборной Украины U-20.

Победа U-20 в финале чемпионата мира - это достижение всего украинского футбола, считает Петраков.

"Скажу откровенно, сегодняшняя победа - заслуга всей Украинской ассоциации футбола. Прежде всего - моих ассистентов, тренерско-административного штаба. Нам помогало очень много людей из нашей ассоциации. Это наша общая победа, успех всего украинского футбола", - отметил он.

Петраков также оценил соперника по финалу.

"Как я и говорил ранее, сборная Южной Кореи - очень дисциплинированная, физически крепкая команда, которая заслуженно дошла до финала. Надо поблагодарить эту команду за прекрасную игру, но лучше, наверное, спрашивать у меня о моей команде, о чемпионах мира", - подчеркнул он.

Как писал УНН, Инфантино назвал игру украинской сборной U-20 фантастической. 

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