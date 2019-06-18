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Петраков про перемогу: це заслуга всієї Української асоціації футболу

Київ • УНН

 • 8166 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Головний тренер юнацької збірної України (U-20) Олександр Петраков прокоментував перемогу своєї команди у фіналі чемпіонату світу, передає УНН з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.

Петраков про перемогу: це заслуга всієї Української асоціації футболу

Так, у вирішальному матчі ЧС-2019 (U-20) підопічні Петракова перемогли збірну Південної Кореї з рахунком 3:1, і виграли золоті нагороди мундіалю.

"Я ще остаточно не усвідомив, що сталося сьогодні. Напевно, це прийде пізніше.

Сьогодні (15 червня - ред.) був найважливіший матч у моєму житті. Відчуваю себе зараз щасливою людиною", - сказав головний тренер юнацької збірної України U-20.

Перемога U-20 в фіналі чемпіонату світу - це досягнення всього українського футболу, вважає Петраков.

"Скажу відверто, сьогоднішня перемога - заслуга всієї Української асоціації футболу. Перш за все - моїх асистентів, тренерсько-адміністративного штабу. Нам допомагало дуже багато людей з нашої асоціації. Це наша спільна перемога, успіх всього українського футболу", - зазначив він.

Петраков також оцінив суперника по фіналу.

"Як я і говорив раніше, збірна Південної Кореї - дуже дисциплінована, фізично міцна команда, яка заслужено дійшла до фіналу. Треба подякувати цій команді за прекрасну гру, але краще, напевно, запитувати у мене про мою команду, про чемпіонів світу", - підкреслив він.

Як писав УНН, Інфантіно назвав гру української збірної U-20 фантастичною.

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