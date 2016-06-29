Петицию о повторном референдуме в Великобритании подписали более 4 млн человек

По состоянию на 10:10 петицию подписали 4 012 638 человек.

Напомним, авторы петиции утверждают, что необходим повторный референдум, если результат составляет менее 60%, а явка - менее 75%.

Парламент ответил, что рассмотрит это ходатайство, ведь оно набрало более 100 тысяч голосов.

Как сообщал УНН, председатель Счетной комиссии на референдуме в Великобритании Дженни Уотсон объявила официальные результаты референдума, согласно которым 51,9% жителей проголосовали за выход страны из Европейского Союза.