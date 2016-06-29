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Петицію про повторний референдум у Великій Британії підписали понад 4 млн осіб

Петицію про повторний референдум у Великій Британії підписали понад 4 млн осіб

Київ • УНН

 • 17973 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Петиція на сайті парламенту Великої Британії про проведення повторного референдуму щодо членства в ЄС набрала понад чотири мільйони підписів, передає УНН.

Станом на 10:10 петицію підписали 4 012 638 осіб.

Нагадаємо, автори петиції стверджують, що необхідний повторний референдум, якщо результат становить менше 60%, а явка — менше 75%.

Парламент відповів, що розгляне це клопотання, адже воно набрало більше 100 тисяч голосів.

Як повідомляв УНН, голова Рахункової комісії на референдумі у Великій Британії Дженні Вотсон оголосила офіційні результати референдуму, відповідно до яких 51,9% жителів проголосували за вихід країни з Європейського Союзу.

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