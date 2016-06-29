Петицію про повторний референдум у Великій Британії підписали понад 4 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Петиція на сайті парламенту Великої Британії про проведення повторного референдуму щодо членства в ЄС набрала понад чотири мільйони підписів, передає УНН.
Станом на 10:10 петицію підписали 4 012 638 осіб.
Нагадаємо, автори петиції стверджують, що необхідний повторний референдум, якщо результат становить менше 60%, а явка — менше 75%.
Парламент відповів, що розгляне це клопотання, адже воно набрало більше 100 тисяч голосів.
Як повідомляв УНН, голова Рахункової комісії на референдумі у Великій Британії Дженні Вотсон оголосила офіційні результати референдуму, відповідно до яких 51,9% жителів проголосували за вихід країни з Європейського Союзу.