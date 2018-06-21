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Петиция за введение санкций против "Альфа-банка" набрала почти 6 тыс. голосов

Петиция за введение санкций против "Альфа-банка" набрала почти 6 тыс. голосов

Киев  •  УНН

 • 10306 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Петиция к Президенту Украины Петра Порошенко с просьбой внести ПАО "Альфа Банк" в антироссийский санкционный список набрала 5 тыс. 934 голоса, передает УНН.

Отметим, что соответствующая петиция была опубликована на Facebook-странице ОО “Авто Евро Сила” в начале июня текущего года.

Там указано, что почти три года в Украине действуют антироссийские санкции, однако, “несмотря на наличие санкций на территории Украины, продолжают действовать предприятия под руководством агрессора и ведется деятельность, направленная на получение прибыли и вывода денежных средств из бюджета Украины”.

Речь идет о ПАО “Альфа Банк”, подчеркнули представители “Авто Евро Силы”. Они напомнили, что в 2013 году президентом украинского “Альфа Банк” Александром Лукановым был подписан с одним из крупнейших должников — депутатом от партии “Видродження” Дмитрий Святаш меморандум с грифом “Строго конфиденциально”.

Также авторы петиции отмечают, что в настоящее время ОАО “Альфа Банк” является спонсором противоправной, по их мнению, деятельности нардепа Дмитрия Святаша, владельца компании “АИС”.

В свою очередь, целесообразность внесения “АИС” в антироссийский санационный список подтверждает факт реализации корпорацией российских автобусов в Украине, подчеркнули активисты.

“Поэтому сейчас считаем необходимым обратиться к Президенту Украины с последующим: требуем немедленно снять депутатскую неприкосновенность с депутата от партии „Видродження“ Дмитрия Святаша и срочно ввести санкции в отношении ОАО „Альфа Банк“ и группы компаний „АИС“, путем запрета осуществления любой деятельности на территории Украины”, - резюмировали авторы петиции.

К концу сбора подписей осталось 67 дней.

Напомним, связанные с Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым компании продают в Украине российские УАЗики и запрещенные санкциями СНБО автобусы “ПАЗ”, произведенные на заводе приближенного к Президенту России бизнесмена Олега Дерипаски.

Причем покупают запрещенные автобусы коммунальные и государственные предприятия за счет украинских налогоплательщиков, способствуя таким образом выводу бюджетных средств Украины на пользу РФ.

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