Петиция за введение санкций против "Альфа-банка" набрала почти 6 тыс. голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Петиция к Президенту Украины Петра Порошенко с просьбой внести ПАО "Альфа Банк" в антироссийский санкционный список набрала 5 тыс. 934 голоса, передает УНН.
Отметим, что соответствующая петиция была опубликована на Facebook-странице ОО “Авто Евро Сила” в начале июня текущего года.
Там указано, что почти три года в Украине действуют антироссийские санкции, однако, “несмотря на наличие санкций на территории Украины, продолжают действовать предприятия под руководством агрессора и ведется деятельность, направленная на получение прибыли и вывода денежных средств из бюджета Украины”.
Речь идет о ПАО “Альфа Банк”, подчеркнули представители “Авто Евро Силы”. Они напомнили, что в 2013 году президентом украинского “Альфа Банк” Александром Лукановым был подписан с одним из крупнейших должников — депутатом от партии “Видродження” Дмитрий Святаш меморандум с грифом “Строго конфиденциально”.
Также авторы петиции отмечают, что в настоящее время ОАО “Альфа Банк” является спонсором противоправной, по их мнению, деятельности нардепа Дмитрия Святаша, владельца компании “АИС”.
В свою очередь, целесообразность внесения “АИС” в антироссийский санационный список подтверждает факт реализации корпорацией российских автобусов в Украине, подчеркнули активисты.
“Поэтому сейчас считаем необходимым обратиться к Президенту Украины с последующим: требуем немедленно снять депутатскую неприкосновенность с депутата от партии „Видродження“ Дмитрия Святаша и срочно ввести санкции в отношении ОАО „Альфа Банк“ и группы компаний „АИС“, путем запрета осуществления любой деятельности на территории Украины”, - резюмировали авторы петиции.
К концу сбора подписей осталось 67 дней.
Напомним, связанные с Дмитрием Святашем и экс-регионалом Василием Поляковым компании продают в Украине российские УАЗики и запрещенные санкциями СНБО автобусы “ПАЗ”, произведенные на заводе приближенного к Президенту России бизнесмена Олега Дерипаски.
Причем покупают запрещенные автобусы коммунальные и государственные предприятия за счет украинских налогоплательщиков, способствуя таким образом выводу бюджетных средств Украины на пользу РФ.