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Петиція за введення санкцій проти "Альфа-банку" набрала майже 6 тис. голосів

Петиція за введення санкцій проти "Альфа-банку" набрала майже 6 тис. голосів

Київ • УНН

 • 10307 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Петиція до Президента України Петра Порошенка із проханням внести ПАТ “Альфа Банк” до антиросійського санкційного списку набрала 5 тис. 934 голоси, передає УНН.

Зазначимо, що відповідна петиція була опублікована на Facebook-сторінці ГО "Авто Євро Сила" на початку червня поточного року.

Там вказано, що майже три роки в Україні діють антиросійські санкції, однак, “незважаючи на наявність санкцій на території України, продовжують діяти підприємства під керівництвом агресора та ведеться діяльність, направлена на отримання прибутку та виведення грошових коштів з бюджету України”.

Йдеться, зокрема, про ПАТ “Альфа Банк”, підкреслили представники “Авто Євро Сили”. Вони нагадали, що у 2013 році президентом українського „Альфа Банк“ Олександром Лукановим було підписано з одним із найбільших боржників — депутатом від партії „Відродження“ Дмитром Святашем меморандум з грифом „Суворо конфіденційно“.

Також автори петиції зазначають, що на теперішній час ПАТ “Альфа Банк” є спонсором протиправної, на їх думку, діяльності нардепа Дмитра Святаша, власника компанії "АІС".

У свою чергу, доцільність внесення „АІС“ до антиросійського санаційного списку підтверджує факт реалізації корпорацією російських автобусів в Україні, підкреслили активісти.

"Тому наразі вважаємо за необхідне звернутися до Президента України з наступним: вимагаємо невідкладно зняти депутатську недоторканність з депутата від партії “Відродження” Дмитра Святаша та терміново ввести санкції щодо ПАТ “Альфа Банк” і групи компаній “АІС”, шляхом заборони здійснення будь-якої діяльності на території України", — резюмували автори петиції.

До кінця збору підписів залишилося 67 днів.

Нагадаємо, пов’язані з Дмитром Святашем та екс-регіоналом Василем Поляковим компанії продають в Україні російські УАЗики та заборонені санкціями РНБО автобуси “ПАЗ”, вироблені на заводі наближеного до Президента Росії бізнесмена Олега Дерипаски.

При чому купують заборонені автобуси комунальні та державні підприємства за рахунок українських платників податків, сприяючи таким чином виводу бюджетних коштів України на користь РФ.

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