Петиция за импичмент Трампа набрала более миллиона голосов

Сообщается, что сейчас петиция собрала 1,119780 голосов.

"Дональд Трамп привел нас на грань ядерной войны, он препятствовал правосудию и брал деньги у правительств других стран. Мы должны организовать импичмент этого опасного президента", - гласит текст документа.

Отмечено, что инициатором создания петиции был миллиардер и политический активист Том Стайер.

Как сообщал УНН, американский издатель и основатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил вознаграждение в сумме 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет объявить импичмент президенту США Дональду Трамп.