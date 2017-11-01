Петиция за импичмент Трампа набрала более миллиона голосов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Петиция с требованием подвергнуть президента США Дональда Трампа импичмента набрала более миллиона подписей за 10 дней, передает УНН со ссылкой на Axios.
Сообщается, что сейчас петиция собрала 1,119780 голосов.
"Дональд Трамп привел нас на грань ядерной войны, он препятствовал правосудию и брал деньги у правительств других стран. Мы должны организовать импичмент этого опасного президента", - гласит текст документа.
Отмечено, что инициатором создания петиции был миллиардер и политический активист Том Стайер.
Как сообщал УНН, американский издатель и основатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил вознаграждение в сумме 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет объявить импичмент президенту США Дональду Трамп.