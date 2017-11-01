Петиція за імпічмент Трампа набрала понад мільйон голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Петиція з вимогою піддати президента США Дональда Трампа імпічменту набрала понад мільйон підписів за 10 днів, передає УНН з посиланням на Axios.
Повідомляється, що наразі петиція зібрала 1,119780 голосів.
“Дональд Трамп привів нас на межу ядерної війни, він перешкоджав правосуддю і брав гроші у урядів інших країн. Ми повинні організувати імпічмент цього небезпечного президента”, — свідчить текст документа.
Зазначено, що ініціатором створення петиції був мільярдер і політичний активіст Том Стаєр.
Як повідомляв УНН, американський видавець і засновник журналу Hustler Ларрі Флінт запропонував винагороду у сумі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе оголосити імпічмент президенту США Дональду Трамп.