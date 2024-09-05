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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Петиция о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины посмертно набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

Петиция о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины посмертно набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 10:54  •  5309 просмотра

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Петиция о посмертном присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов. Автор петиции отметил ее вклад в укрепление позиций государственного языка и сохранение украинской государственности.

Петиция, опубликованная на сайте правительства, с призывом предоставить посмертно языковеду и общественному деятелю Ирине Фарион звание Героя Украины, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Об этом УНН пишет со ссылкой на правительственный сайт электронных петиций.

Детали

Количество подписей под петицией к правительству с просьбой присвоить Ирине Фарион звание "Героя Украины" посмертно пересекло отметку в необходимых для рассмотрения 25 тыс. голосов. Сейчас под петицией подписалось 25 211 человек.

Петиция была опубликована на сайте Кабинета Министров 24 июля. Ее автор Михаил Шевелюк отмечал, что Ирина Фарион много лет укрепляла позиции государственного языка и своим трудом сделала значительный вклад в сохранение украинской государственности в условиях постоянной культурной, информационной экспансии рф.

Учитывая ее многолетнюю существенную научную, просветительскую, педагогическую, политическую деятельность направленную на укрепление статуса государственного языка и самой государственности Украины,  мы, нижеподписавшиеся, просим присвоить Фарион Ирине Дмитриевне звание Герой Украины (посмертно)

- говорится в тексте петиции.

Напомним

27 августа на фасаде дома, где проживала языковед Ирина Фарион, открыли мемориальную таблицу. На открытие пришло около сотни людей, которые зажгли лампадки в память о погибшей.

А городской совет Ивано-Франковска решил переименовать улицу Гвардейскую в честь Ирины Фарион. Также планируется проводить книжные ярмарки и призывать к общению на украинском языке при предоставлении услуг.

Знайдений пістолет під час обшуків у справі Фаріон направляється на експертизу, пошуки знаряддя вбивства тривають22 августа 2024, 13:04 • 12560 просмотров

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