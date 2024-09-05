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Петиція про посмертне присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів

Петиція про посмертне присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів

Київ • УНН

 • 11074 перегляди

Петиція про посмертне присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України набрала необхідні 25 тисяч голосів. Автор петиції відзначив її внесок у зміцнення позицій державної мови та збереження української державності.

Петиція, опублікована на сайті уряду, із закликом надати посмертно мовознавиці та громадській діячці Ірині Фаріон звання Героя України, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Про це УНН пише з посиланням на урядовий сайт електронних петицій.

Деталі

Кількість підписів під петицією до уряду з проханням присвоїти Ірині Фаріон звання "Героя України" посмертно перетнув позначку у необхідних для розгляду 25 тис. голосів. Наразі під петицією підписалося 25 211 людей.

Петицію було опубліковано на сайті Кабінету Міністрів 24 липня. Її автор Михайло Шевелюк зазначав, що Ірина Фаріон багаторічно укріплювала позиції державної мови та своєю працею зробила значний внесок у збереження української державності в умовах постійної культурної, інформаційної експансії рф.

З огляду на її багаторічну суттєву наукову, просвітницьку, педагогічну, політичну діяльність спрямовану на укріплення статусу державної мови та самої державності України,  ми, що нижче підписалися, просимо присвоїти Фаріон Ірині Дмитрівні звання Герой України (посмертно)

- йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо

27 серпня на фасаді будинку, де проживала мовознавиця Ірина Фаріон, відкрили меморіальну таблицю. На відкриття прийшло близько сотні людей, які запалили лампадки в пам'ять про загиблу.

А міська рада Івано-Франківська вирішила перейменувати вулицю Гвардійську на честь Ірини Фаріон. Також планується проводити книжкові ярмарки та закликати до спілкування українською мовою при наданні послуг.

Знайдений пістолет під час обшуків у справі Фаріон направляється на експертизу, пошуки знаряддя вбивства тривають22.08.24, 16:04 • 12859 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Суспільство

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