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У Львові відкрили меморіальну таблицю мовознавиці Ірині Фаріон

У Львові відкрили меморіальну таблицю мовознавиці Ірині Фаріон

Київ • УНН

 • 16345 перегляди

На фасаді будинку, де проживала мовознавиця Ірина Фаріон, відкрили меморіальну таблицю. На відкриття прийшло близько сотні людей, які запалили лампадки в пам'ять про загиблу.

У Львові 27 серпня на фасаді будинку, де проживала Ірина Фаріон, відкрили меморіальну таблицю мовознавиці. Про це пише УНН з посиланням на заяву Львівської міської ради.

Деталі

Відкрили таблицю на вулиці Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон. Саме поруч з цим будинком її вбили. 

На відкриття таблиці прийшли близько сотні людей, вони також запалили лампадки в пам’ять про мовознавицю.

Мама любила свою вулицю Масарика. Вона любила тут гуляти, працювати над науковими працями, записувати відео для всіх українців і просто жити. Вона жила на 5 поверсі, бо любила, щоб все було на "пʼятірки". Сьогодні минає 40 днів з дня смерті великої дочки України Ірини Фаріон. Таких, як моя мама, більше ніколи не буде, її ніхто не замінить

- відзначила донька мовознавиці Софія Семчишин. 

На відкриття таблиці прийшло близько сотні людей: рідні і близькі Ірини Фаріон, колеги, політики, представники медіа, тощо. Від міської влади до заходу долучились Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова, та Євген Бойко, директор департаменту "Адміністрація міського голови".

Нагадаємо

19 липня невідомий стріляв в мовознавицю та професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон. Жінку з пораненням голови у вкрай тяжкому стані доставили у лікарню. У лікарні Ірина Фаріон померла.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 25 липня у місті Дніпро затримано 18-річного хлопця, який ймовірно є причетним до умисного вбивства Ірини Фаріон

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Суспільство

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