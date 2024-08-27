Во Львове открыли мемориальную таблицу языковеду Ирине Фарион

Во Львове 27 августа на фасаде дома, где проживала Ирина Фарион, открыли мемориальную таблицу языковеда. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Львовского городского совета.

Детали

Открыли таблицу на улице Масарика, 3, где проживала Ирина Фарион. Именно рядом с этим домом ее убили.

На открытие таблицы пришли около сотни людей, они также зажгли лампадки в память о языковеде.

Мама любила свою улицу Масарика. Она любила здесь гулять, работать над научными трудами, записывать видео для всех украинцев и просто жить. Она жила на 5 этаже, потому что любила, чтобы все было на «пятерки». Сегодня исполняется 40 дней со дня смерти великой дочери Украины Ирины Фарион. Таких, как моя мама, больше никогда не будет, ее никто не заменит - отметила дочь языковеда София Семчишин.

На открытие таблицы пришло около сотни людей: родные и близкие Ирины Фарион, коллеги, политики, представители медиа и тому подобное. От городской власти к мероприятию присоединились Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы Львова, и Евгений Бойко, директор департамента «Администрация городского головы».

Напомним,

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. В больнице Ирина Фарион умерла.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 25 июля в городе Днепр задержан 18-летний парень, который вероятно причастен к умышленному убийству Ирины Фарион