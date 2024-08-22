Найденный пистолет во время обысков по делу Фарион направляется на экспертизу, поиски орудия убийства продолжаются
Киев • УНН
Найденный во время обысков пистолет «Форт» по делу убийства Ирины Фарион направлен на экспертизу. Полиция продолжает поиски орудия убийства и проводит следственные действия.
Найденный во время обысков по делу об убийстве Ирины Фарион правоохранителями пистолет «Форт» направляются на проведение экспертиз. Полиция продолжает проводить мероприятия для установления места нахождения орудия убийства.
Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная.
Полиция проводит ряд мероприятий направленных на установление места нахождения орудия убийства, а изъятые в результате обысков вещественные доказательства направляются на проведение экспертиз. Сейчас следственные действия продолжаются
Так, согласно постановлению суда следователи полиции подали в суд ходатайство о наложении ареста на имущество, которое было изъято во время проведения обыска 14 августа по делу об убийстве Фарион. Адрес и владелец жилья не указывается в материалах.
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Галицкий районный суд Львова постановил наложить арест на имущество, которое было изъято 14 августа в ходе проведения обыска, а именно:
- мобильный телефон марки IPhone 11 с сим-картой
- IPhone 7 с сим-картой
- планшет марки Lenovo, черного цвета
- пистолет ФОРТ 12-Р с магазином 12 патронов 9 ПА
- 138 патронов 9ПА
- наждачная бумага, сверла, отвертки, штангенциркуля, 4 пружины, 3 протирки, 1 шомпол, 2 книжечки
- 1 пару красных перчаток
- 3 резиновых шарика
- две коробки марки Sara
- коробки к мобильному телефону марки IPhone
- упаковки мобильного оператора «Водафон» с номером телефона
- коробки к телефону марки IPhone 12
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