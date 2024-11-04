Первый снег в этом сезоне: где в Украине уже началась зима
Киев • УНН
В Харькове выпал первый снег в этом сезоне, о чем сообщают местные жители в соцсетях. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь по всей стране с порывами ветра до 15-20 м/с.
В Харькове выпал первый в этом сезоне снег, сообщают в местных пабликах. Также о снеге сообщил мэр Конотопа в Сумской области, пишет УНН.
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"В Харькове идет первый снег", - отмечают в пабликах.
"С первым снегом, друзья", - пишут в соцсетях.
Городской голова Конотопа в Сумской области Артем Семенихин в Telegram также сообщил, что "кстати, ночью был снег".
Напомним
Синоптики прогнозировали сегодня в Украине мокрый снег и дождь, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью до -2°, днем от +4° до +13° тепла.