Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования

Первая леди Украины Елена Зеленская и министр образования и науки Оксен Лисовой встретились в Киеве с Андреасом Шляйхером, директором по вопросам образования и навыков, специальным советником по вопросам образовательной политики при генеральном секретаре Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). О чем шла речь на встрече пишет УНН со ссылкой на данные Интернет-представительства Президента Украины.

Детали

Андреас Шляйхер известен как разработчик международного тестирования PISA, позволяющего оценить образовательную систему по мировым стандартам. Благодаря этому страны могут определить сферы, требующие модернизации и совершенствования. Такую оценку Шляйхер согласился провести и для образования в Украине.

Совместный план действий, подписанный Министерством образования и науки Украины и Организацией экономического сотрудничества и развития в 2023 году, и ваше личное неравнодушие и экспертная поддержка реформы "Новая украинская школа" и реформы профессионально-технического образования позволили достичь значительного прогресса в этих вопросах. Отдельная благодарность за поддержку моей инициативы. Ведь вы были одним из спикеров первого Саммита первых леди и джентльменов в 2021 году, когда об этом мероприятии еще никто не знал и мы только начинали развивать это сообщество и платформу сотрудничества. - поблагодарила Шляйхера жена Президента.

Елена Зеленская акцентировала, что образование является стратегически важным компонентом украинской устойчивости, и способствует сохранению и развитию потенциала страны. Первая леди отметила, что данный проект предусматривает повсеместную интеграцию знаний о ментальном здоровье и навыков самопомощи в учебные программы - от садика до университета.

Важный фокус этой работы - интеграция вопросов ментального здоровья в образовательную среду на всех уровнях. В тесном сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины внедряется приоритетный проект "Психосоциальная поддержка и психологическая помощь на всех уровнях образования. - объяснила Зеленская.

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