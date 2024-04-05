Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
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Елена Зеленская подчеркнула, что образование сейчас является стратегическим компонентом общей устойчивости Украины, что способствует сохранению и развитию потенциала страны, с акцентом на интеграцию знаний о психическом здоровье и навыков самопомощи в учебные программы на всех уровнях.
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
Совладелец "Севотеха" Хорошаев обращается к Зеленскому и Умерову с просьбой помочь перевезти из Словакии в Украину 100 000 минометных мин стоимостью 1,4 миллиарда гривен, оплаченных и готовых с 7 ноября 2023 года по контракту с львовским "Арсеналом" для Министерства обороны.
Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в рф и белоруссию
Украина предлагает запретить воздушный транзит в россию и беларусь, чтобы сделать невозможным использование воздушного пространства ЕС российским бизнесом и туристами и усилить санкционное давление на агрессора.
Производители БпЛА Украины и Эстонии будут сотрудничать - Минобороны
В Министерстве обороны Украины сообщили, что украинские и эстонские производители БпЛА будут сотрудничать.
ГПСУ: польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская"
Польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенне-Рава-Русская", позволив 15 пустым грузовикам ежедневно въезжать в Польшу.
Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью: 4 человека погибли, 20 травмированы
20 человек были ранены, 6 в тяжелом состоянии и 3 погибли в результате ракетного удара России по гражданской и промышленной инфраструктуре в Запорожье.
"россия должна отвечать за эти преступления против мирного населения Украины": Бринк отреагировала на удар рф по Запорожью
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Запорожью с тремя погибшими и десятками пострадавших.
Генштаб: россияне наступали в пятницу 72 раза, больше всего на Авдеевском и Херсонском направлениях
За минувшие сутки на украинском фронте произошло 72 боевых столкновения, россияне вели огонь на шести направлениях, активнее всего - на Авдеевском, Бахмутском, Новопавловском и Херсонском направлениях.
Удар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до 19
В результате российского удара по Запорожью погибли 3 и были ранены 19 человек, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии.
На Сумщине объявили принудительную эвакуацию детей из двух общин
297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области будут принудительно эвакуированы в более безопасные регионы в связи с ситуацией с безопасностью по решению Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации в условиях военного положения.