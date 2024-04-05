Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
olena-zelenskaЕлена Зеленская
kievКиев
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  25612 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  112244 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  112298 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  112397 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  104702 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  124882 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117464 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119001 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111312 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101060 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
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3 апреля 2024, 11:28  •  228030 просмотра
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2 апреля 2024, 04:45  •  305117 просмотра

Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования

Елена Зеленская подчеркнула, что образование сейчас является стратегическим компонентом общей устойчивости Украины, что способствует сохранению и развитию потенциала страны, с акцентом на интеграцию знаний о психическом здоровье и навыков самопомощи в учебные программы на всех уровнях.

политика •   •  5480 просмотра
Первая леди встретилась с разработчиком PISA: говорили о модернизации украинского образования

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Совладелец "Севотеха" Хорошаев обращается к Зеленскому и Умерову с просьбой помочь перевезти из Словакии в Украину 100 000 минометных мин стоимостью 1,4 миллиарда гривен, оплаченных и готовых с 7 ноября 2023 года по контракту с львовским "Арсеналом" для Министерства обороны.

Война •   •  25612 просмотра
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в рф и белоруссию

Украина предлагает запретить воздушный транзит в россию и беларусь, чтобы сделать невозможным использование воздушного пространства ЕС российским бизнесом и туристами и усилить санкционное давление на агрессора.

Война •   •  11559 просмотра
Шмыгаль объяснил цель предложения запретить авиатранзит в рф и белоруссию

Производители БпЛА Украины и Эстонии будут сотрудничать - Минобороны

В Министерстве обороны Украины сообщили, что украинские и эстонские производители БпЛА будут сотрудничать.

Война •   •  12488 просмотра
Производители БпЛА Украины и Эстонии будут сотрудничать - Минобороны

ГПСУ: польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская"

Польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенне-Рава-Русская", позволив 15 пустым грузовикам ежедневно въезжать в Польшу.

Экономика •   •  13738 просмотра
ГПСУ: польские фермеры частично разблокировали пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская"

Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью: 4 человека погибли, 20 травмированы

20 человек были ранены, 6 в тяжелом состоянии и 3 погибли в результате ракетного удара России по гражданской и промышленной инфраструктуре в Запорожье.

Война •   •  13439 просмотра
Возросло количество жертв ракетного удара по Запорожью: 4 человека погибли, 20 травмированы

"россия должна отвечать за эти преступления против мирного населения Украины": Бринк отреагировала на удар рф по Запорожью

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский ракетный удар по Запорожью с тремя погибшими и десятками пострадавших.

Война •   •  14775 просмотра
"россия должна отвечать за эти преступления против мирного населения Украины": Бринк отреагировала на удар рф по Запорожью

Генштаб: россияне наступали в пятницу 72 раза, больше всего на Авдеевском и Херсонском направлениях

За минувшие сутки на украинском фронте произошло 72 боевых столкновения, россияне вели огонь на шести направлениях, активнее всего - на Авдеевском, Бахмутском, Новопавловском и Херсонском направлениях.

Война •   •  14410 просмотра
Генштаб: россияне наступали в пятницу 72 раза, больше всего на Авдеевском и Херсонском направлениях

Удар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до 19

В результате российского удара по Запорожью погибли 3 и были ранены 19 человек, 4 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Война •   •  16395 просмотра
Удар рф по Запорожью: количество пострадавших возросло до 19

На Сумщине объявили принудительную эвакуацию детей из двух общин

297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области будут принудительно эвакуированы в более безопасные регионы в связи с ситуацией с безопасностью по решению Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации в условиях военного положения.

Война •   •  17171 просмотра
На Сумщине объявили принудительную эвакуацию детей из двух общин