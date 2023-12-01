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Первая леди Украины дала интервью азиатским медиа: Зеленская назвала принудительный вывоз детей в россию геноцидом

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 20:45  •  12415 просмотра

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Первая леди Украины Елена Зеленская назвала принудительный вывоз украинских детей в россию актом геноцида и призвала международное сообщество не игнорировать агрессию. Она выразила надежду на создание коалиции, которая поможет вернуть украинских детей из россии.

Принудительное перемещение украинских детей в россию является актом геноцида. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью азиатским СМИ. О чем еще говорила жена Президента с медийщиками рассказали в пресс-службе  главы государства, передает УНН.

Нельзя закрывать глаза на агрессию, даже если вы далеко. Недавние события показали: реагировать на агрессию, тиранию, любое зло в мире надо вовремя. Агрессия где угодно в мире - маркер общей опасности

- отметила Зеленская отвечая на вопрос, какое послание она передала бы жителям стран Азии.

Детали

Во встрече с первой леди Украины Еленой Зеленской приняли участие представители СМИ из Индонезии, Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Таиланда, Монголии и Сингапура.

Она рассказала иностранным журналистам, что сейчас нашему государству удалось вернуть 387 своих юных граждан из более 19 тысяч, депортированных в страну-агрессора.

Супруга Президента выразила надежду на создание международной коалиции по возвращению украинских детей из российского плена, как это предложили представители Канады на встрече советников по национальной безопасности и внешней политике, которая состоявшейся на Мальте в конце октября.

Зеленская выразила оптимизм, что украинцы переживают подъем на фоне сопротивления российскому нападению, и помогает в этом культура и самосознание украинцев.    

Все больше людей переходит на украинский язык. И особенно вдохновляет молодежь. Потому что их сознание не омрачено стереотипами об "общем прошлом", которые часто мешали старшему поколению сосредоточиться на своем будущем

 - сказала Елена Зеленская.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Общество
Перша леді України дала інтерв'ю азійським медіа: Зеленська назвала примусове вивезення дітей до росії геноцидом
The First Lady of Ukraine gave an interview to Asian media: Zelenskaya calls the forced transfer of children to Russia genocide
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Первая леди Украины дала интервью азиатским медиа: Зеленская назвала принудительный вывоз детей в россию геноцидом

Первая леди Украины Елена Зеленская назвала принудительный вывоз украинских детей в россию актом геноцида и призвала международное сообщество не игнорировать агрессию. Она выразила надежду на создание коалиции, которая поможет вернуть украинских детей из россии.

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