Первая леди Украины дала интервью азиатским медиа: Зеленская назвала принудительный вывоз детей в россию геноцидом
Киев • УНН
Первая леди Украины Елена Зеленская назвала принудительный вывоз украинских детей в россию актом геноцида и призвала международное сообщество не игнорировать агрессию. Она выразила надежду на создание коалиции, которая поможет вернуть украинских детей из россии.
Принудительное перемещение украинских детей в россию является актом геноцида. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью азиатским СМИ. О чем еще говорила жена Президента с медийщиками рассказали в пресс-службе главы государства, передает УНН.
Нельзя закрывать глаза на агрессию, даже если вы далеко. Недавние события показали: реагировать на агрессию, тиранию, любое зло в мире надо вовремя. Агрессия где угодно в мире - маркер общей опасности
Детали
Во встрече с первой леди Украины Еленой Зеленской приняли участие представители СМИ из Индонезии, Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Таиланда, Монголии и Сингапура.
Она рассказала иностранным журналистам, что сейчас нашему государству удалось вернуть 387 своих юных граждан из более 19 тысяч, депортированных в страну-агрессора.
Супруга Президента выразила надежду на создание международной коалиции по возвращению украинских детей из российского плена, как это предложили представители Канады на встрече советников по национальной безопасности и внешней политике, которая состоявшейся на Мальте в конце октября.
Зеленская выразила оптимизм, что украинцы переживают подъем на фоне сопротивления российскому нападению, и помогает в этом культура и самосознание украинцев.
Все больше людей переходит на украинский язык. И особенно вдохновляет молодежь. Потому что их сознание не омрачено стереотипами об "общем прошлом", которые часто мешали старшему поколению сосредоточиться на своем будущем
Первая леди Украины дала интервью азиатским медиа: Зеленская назвала принудительный вывоз детей в россию геноцидом
Первая леди Украины Елена Зеленская назвала принудительный вывоз украинских детей в россию актом геноцида и призвала международное сообщество не игнорировать агрессию. Она выразила надежду на создание коалиции, которая поможет вернуть украинских детей из россии.
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