Первая леди Украины дала интервью азиатским медиа: Зеленская назвала принудительный вывоз детей в россию геноцидом

Принудительное перемещение украинских детей в россию является актом геноцида. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью азиатским СМИ. О чем еще говорила жена Президента с медийщиками рассказали в пресс-службе главы государства, передает УНН.

Нельзя закрывать глаза на агрессию, даже если вы далеко. Недавние события показали: реагировать на агрессию, тиранию, любое зло в мире надо вовремя. Агрессия где угодно в мире - маркер общей опасности - отметила Зеленская отвечая на вопрос, какое послание она передала бы жителям стран Азии.

Детали

Во встрече с первой леди Украины Еленой Зеленской приняли участие представители СМИ из Индонезии, Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Таиланда, Монголии и Сингапура.

Она рассказала иностранным журналистам, что сейчас нашему государству удалось вернуть 387 своих юных граждан из более 19 тысяч, депортированных в страну-агрессора.

Супруга Президента выразила надежду на создание международной коалиции по возвращению украинских детей из российского плена, как это предложили представители Канады на встрече советников по национальной безопасности и внешней политике, которая состоявшейся на Мальте в конце октября.

Зеленская выразила оптимизм, что украинцы переживают подъем на фоне сопротивления российскому нападению, и помогает в этом культура и самосознание украинцев.