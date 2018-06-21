Парикмахер из Великобритании выиграл 1,3 млн долл. в лотерею

Победитель приобрел выигрышный билет в пятницу, 1 июня.

“Целых шесть дней у меня не было времени, чтобы проверить, повезло мне или нет. Лучше бы я осчастливил себя этой новостью раньше”, — вспоминает он.

Также миллионер признался, что пока не знает, как потратит денежный приз.

“В любом случае, я — победитель. Пока я просто радуюсь этому событию”, — отметил Р.Дэвис.

Напомним, в небольшом городке Черкасской области сорван рекордный лотерейный джекпот за всю историю Украины. Счастливчик сделал выигрышную ставку в “Мегалот” 31 мая в магазине канцтоваров и выиграл 17,8 млн грн.