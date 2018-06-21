Перукар з Великої Британії виграв 1,3 млн дол. у лотерею

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Житель міста Брекон (Велика Британія) Річард Девіс виграв 1 млн фунтів стерлінгів (близько 1,3 млн доларів) в лотерею, передає УНН з посиланням на Wales Online.

Переможець придбав виграшний квиток в п'ятницю, 1 червня.

"Цілих шість днів у мене не було часу, щоб перевірити, пощастило мені чи ні. Краще б я ощасливив себе цією новиною раніше", - згадує він.

Також мільйонер зізнався, що поки не знає, як витратить грошовий приз.

"У будь-якому випадку, я - переможець. Поки я просто радію цій події", - зазначив Р.Девіс.

Нагадаємо, в невеликому містечку Черкаської області зірвано рекордний лотерейний джекпот за всю історію України. Щасливчик зробив виграшну ставку в "Мегалот" 31 травня в магазині канцтоварів та виграв 17,8 млн грн.

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