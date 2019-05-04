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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101594 просмотра

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7 марта, 13:58 • 103481 просмотра

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7 марта, 08:52 • 126787 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112593 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 138439 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144757 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Первую частную ракету в истории Японии успешно запустили с космодрома

Первую частную ракету в истории Японии успешно запустили с космодрома

Киев  •  УНН

 • 14017 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Первая в Японии ракета частной разработки MOMO была успешно запущена в субботу с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо. Трансляцию запуска вела компания Interstellar Technologies, создавшая ракету, передает УНН.

Это была третья попытка осуществить испытание MOMO. Предыдущие две в течение прошлого года завершились неудачно. В ходе нынешнего запуска ракета, как и планировалось, поднялась в открытый космос на высоту 100 км, все системы при этом сработали нормально. После этого она упала в океан около Хоккайдо.

Длина ракеты составляет всего 10 м, диаметр — 50 см, а вес около тонны. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен (445 тысяч долларов). В Interstellar Technologies надеются после 2020 года наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.

Как сообщал УНН, в Японии откладывали запуск первой частной ракеты

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