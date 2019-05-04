Первую частную ракету в истории Японии успешно запустили с космодрома
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Первая в Японии ракета частной разработки MOMO была успешно запущена в субботу с космодрома рядом с городом Тайки на Хоккайдо. Трансляцию запуска вела компания Interstellar Technologies, создавшая ракету, передает УНН.
Это была третья попытка осуществить испытание MOMO. Предыдущие две в течение прошлого года завершились неудачно. В ходе нынешнего запуска ракета, как и планировалось, поднялась в открытый космос на высоту 100 км, все системы при этом сработали нормально. После этого она упала в океан около Хоккайдо.
Длина ракеты составляет всего 10 м, диаметр — 50 см, а вес около тонны. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен (445 тысяч долларов). В Interstellar Technologies надеются после 2020 года наладить коммерческое производство компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников.
Как сообщал УНН, в Японии откладывали запуск первой частной ракеты