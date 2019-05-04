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Першу приватну ракету в історії Японії успішно запустили з космодрому

Першу приватну ракету в історії Японії успішно запустили з космодрому

Київ • УНН

 • 14019 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Перша в Японії ракета приватної розробки MOMO була успішно запущена в суботу з космодрому поруч з містом Тайкі на Хоккайдо. Трансляцію запуску вела компанія Interstellar Technologies, яка створила ракету, передає УНН.

Це була третя спроба здійснити випробування MOMO. Попередні дві протягом минулого року завершилися невдало. В ході нинішнього запуску ракета, як і планувалося, піднялася у відкритий космос на висоту 100 км, усі системи при цьому спрацювали нормально. Після цього вона впала в океан біля Хоккайдо.

Довжина ракети складає всього 10 м, діаметр — 50 см, а вага близько тонни. Вартість проекту, за деякими оцінками, не перевищує 50 млн ієн (445 тисяч доларів). У Interstellar Technologies сподіваються після 2020 року налагодити комерційне виробництво компактних ракет, призначених для запуску на орбіту надмалих супутників.

Як повідомляв УНН, в Японії відкладали запуск першої приватної ракети

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