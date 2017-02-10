Первому заместителю мэра Ужгорода суд изменил меру пресечения

Так, вместо домашнего ареста И.Цапу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 24 марта 2017 года с возможностью внесения залога в размере 240 тыс. грн. Такое решение частично удовлетворило требование прокуратуры, которое предусматривало залог в размере 2 млн 560 тыс. грн.

Напомним, что И.Цап является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК (получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах).

Как сообщал УНН, прокуратурой Закарпатской области совместно с спецподразделением "К" УСБУ в Закарпатской области разоблачена коррупционная схема, по которой было налажено получение взяток должностными лицами Ужгородского городского совета за положительное решение земельных вопросов. Речь идет о первом заместителе мэра Ужгорода. Именно через посредников должностные лица получали неправомерную выгоду. У двоих должностных лиц Ужгородского горсовета были найдены деньги, которые могли быть частью взятки. Заместитель городского головы И.Цап, в свою очередь, отрицает вину.