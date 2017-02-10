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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Першому заступнику мера Ужгорода суд змінив запобіжний захід

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 10 лютого. УНН. Рішенням Апеляційного суду Закарпатської області першому заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу змінено запобіжний захід, передає кореспондент УНН.

Першому заступнику мера Ужгорода суд змінив запобіжний захід

Так, замість домашнього арешту І.Цапу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 березня 2017 року з можливістю внесення застави у розмірі 240 тис. грн. Таке рішення частково задовільнило вимогу прокуратури, яка передбачала заставу у розмірі 2 млн 560 тис. грн.

Нагадаємо, що І.Цап є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах).

Як повідомляв УНН, прокуратурою Закарпатської області спільно зі спецпідрозділом “К” УСБУ у Закарпатській області викрито корупційну схему, за якою було налагоджено одержання хабарів посадовцями Ужгородської міської ради за позитивне вирішення земельних питань. Йдеться, зокрема, про першого заступника міського голови Ужгорода. Саме через посередників посадовці отримували неправомірну вигоду. У двох посадовців Ужгородської міськради було знайдено гроші, які могли бути частиною хабара. Заступник міського голови І.Цап, у свою чергу, заперечує провину.

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