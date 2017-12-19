Первого заместителя председателя КГГА освобожден от должности

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77561 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91403 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 93993 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110707 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101449 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105053 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112054 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122946 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134555 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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10 марта, 15:34 • 63149 просмотра
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Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101727 просмотра
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 19:45 • 197100 просмотра
Актуальное
Первого заместителя председателя КГГА освобожден от должности

Первого заместителя председателя КГГА освобожден от должности

Киев  •  УНН

 • 20215 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса освободили от должности в связи с переводом в Секретариат Кабмина. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

"Я знаю, что Стратегия развития Киева и другие важные документы, которые были разработаны и приняты во время каденции мэра и при моем непосредственном участии, действительно будут способствовать развитию города. Так, несмотря на конфликт на Востоке, который влияет на экономику страны и города, Киев не взял ни одной кредитной копейки, и даже наоборот - мы более чем вдвое уменьшили накопленные за предыдущие 15 мирных лет долговые обязательства.

Мы завершили строительство канализационного коллектора, который строился 25 лет, и возобновили строительство Подольско-Воскресенского моста, который до этого строился почти 40 лет. То есть сделали то черновую работу, которая извне незаметна, однако создает надежную основу для будущего развития. Кроме того, рекордными темпами ремонтировали и строили дороги, детские сады и школы", - отметил Геннадий Плис.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание председателю Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отношении должностных лиц КГГА.

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