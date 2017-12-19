Первого заместителя председателя КГГА освобожден от должности

"Я знаю, что Стратегия развития Киева и другие важные документы, которые были разработаны и приняты во время каденции мэра и при моем непосредственном участии, действительно будут способствовать развитию города. Так, несмотря на конфликт на Востоке, который влияет на экономику страны и города, Киев не взял ни одной кредитной копейки, и даже наоборот - мы более чем вдвое уменьшили накопленные за предыдущие 15 мирных лет долговые обязательства.

Мы завершили строительство канализационного коллектора, который строился 25 лет, и возобновили строительство Подольско-Воскресенского моста, который до этого строился почти 40 лет. То есть сделали то черновую работу, которая извне незаметна, однако создает надежную основу для будущего развития. Кроме того, рекордными темпами ремонтировали и строили дороги, детские сады и школы", - отметил Геннадий Плис.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписание председателю Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отношении должностных лиц КГГА.