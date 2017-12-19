Першого заступника голови КМДА звільнено з посади

"Я знаю, що Стратегія розвитку Києва та інші важливі документи, які були розроблені та прийняті за каденції мера та за моєї безпосередньої участі, справді сприятимуть розбудові міста. Так, незважаючи на конфлікт на Сході, який впливає на економіку країни і міста, Київ не взяв жодної кредитної копійки, і навіть навпаки – ми більш ніж удвічі зменшили накопичені за попередні 15 мирних років боргові зобов’язання.

Ми завершили будівництво каналізаційного колектору, який будувався 25 років, і поновили будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, який до цього будувався майже 40 років. Тобто зробили ту чорнову роботу, яка ззовні непомітна, однак створює надійну основу для майбутнього розвитку. Крім того, рекордними темпами ремонтували та будували дороги, дитячі садочки та школи", – зазначив Геннадій Пліс.

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку щодо посадових осіб КМДА.