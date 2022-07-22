Первый случай полиомиелита за последнее десятилетие зафиксировано в США
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В США зафиксирован первый за почти 10 лет случай заражения полиомиелитом у невакцинированного жителя штата Нью-Йорк. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Сообщается, что мужчина не был вакцинирован.
Департамент здравоохранения округа Рокленд Нью-Йорка заявил, что они до сих пор пытаются определить происхождение инфекции.
По словам ведомства, тестирование показало, что вирус мог возникнуть за пределами США. По данным газеты Washington Post, 20-летний пациент, личность которого публично не разглашается, в начале этого года ездил в Польшу и Венгрию.
Как сообщает WP, его выписали из больницы, и хотя он может стоять, ему тяжело ходить.
Добавим
Местные случаи полиомиелита в США были в значительной степени ликвидированы с 1960-х годов после того, как вакцина начала распространяться в 1955 году. Последний случай, возникший в США, был обнаружен в 2013 году.
В конце 1940-х годов более 35 000 человек ежегодно становились инвалидами из-за полиомиелита, что делало его одной из самых страшных болезней того времени.
Полиомиелит — чрезвычайно заразное неврологическое заболевание, поражающее преимущественно детей. Симптомы, которые могут проявиться в течение 30 дней, могут быть легкими и похожими на грипп, но болезнь может вызвать паралич и смерть.
Напомним
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