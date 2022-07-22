Первый случай полиомиелита за последнее десятилетие зафиксировано в США

Детали

Сообщается, что мужчина не был вакцинирован.

Департамент здравоохранения округа Рокленд Нью-Йорка заявил, что они до сих пор пытаются определить происхождение инфекции.

По словам ведомства, тестирование показало, что вирус мог возникнуть за пределами США. По данным газеты Washington Post, 20-летний пациент, личность которого публично не разглашается, в начале этого года ездил в Польшу и Венгрию.

Как сообщает WP, его выписали из больницы, и хотя он может стоять, ему тяжело ходить.

Добавим

Местные случаи полиомиелита в США были в значительной степени ликвидированы с 1960-х годов после того, как вакцина начала распространяться в 1955 году. Последний случай, возникший в США, был обнаружен в 2013 году.

В конце 1940-х годов более 35 000 человек ежегодно становились инвалидами из-за полиомиелита, что делало его одной из самых страшных болезней того времени.

Полиомиелит — чрезвычайно заразное неврологическое заболевание, поражающее преимущественно детей. Симптомы, которые могут проявиться в течение 30 дней, могут быть легкими и похожими на грипп, но болезнь может вызвать паралич и смерть.

Напомним

ВОЗ предупреждает о росте заболеваемости на коронавирус и обезьянью оспу.